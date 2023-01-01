Узбекские сомы в швейцарские франки
Сконвертируйте UZS в CHF по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UZS к CHF
1 UZS = 0.00007 CHF
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в швейцарские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Швейцарский франк / Узбекский сом
|1 CHF
|13624.60000 UZS
|5 CHF
|68123.00000 UZS
|10 CHF
|136246.00000 UZS
|20 CHF
|272492.00000 UZS
|50 CHF
|681230.00000 UZS
|100 CHF
|1362460.00000 UZS
|250 CHF
|3406150.00000 UZS
|500 CHF
|6812300.00000 UZS
|1000 CHF
|13624600.00000 UZS
|2000 CHF
|27249200.00000 UZS
|5000 CHF
|68123000.00000 UZS
|10000 CHF
|136246000.00000 UZS