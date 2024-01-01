100 швейцарских франков в узбекские сомы

Сконвертируйте CHF в UZS по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = so'm14 630 UZS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к UZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UZS
1 CHF в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14 911,300015 149,9000
Низкий14 603,900014 483,0000
В среднем14 795,513314 873,7144
Изменение-1.45%0.20%
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Соотношение 1 CHF к UZS

За последние 30 дней максимальный курс CHF к UZS составил 14 911,3000, а минимальный — 14 603,9000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 14 795,5133. Изменение курса CHF к UZS в процентном соотношении составило -1.45.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к UZS составил 15 149,9000, а минимальный — 14 483,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 14 873,7144. Изменение курса CHF к UZS в процентном соотношении составило 0.20.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Узбекский сом
1 CHF14 634,30000 UZS
5 CHF73 171,50000 UZS
10 CHF146 343,00000 UZS
20 CHF292 686,00000 UZS
50 CHF731 715,00000 UZS
100 CHF1 463 430,00000 UZS
250 CHF3 658 575,00000 UZS
500 CHF7 317 150,00000 UZS
1000 CHF14 634 300,00000 UZS
2000 CHF29 268 600,00000 UZS
5000 CHF73 171 500,00000 UZS
10000 CHF146 343 000,00000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Швейцарский франк
1 UZS0,00007 CHF
5 UZS0,00034 CHF
10 UZS0,00068 CHF
20 UZS0,00137 CHF
50 UZS0,00342 CHF
100 UZS0,00683 CHF
250 UZS0,01708 CHF
500 UZS0,03417 CHF
1000 UZS0,06833 CHF
2000 UZS0,13666 CHF
5000 UZS0,34166 CHF
10000 UZS0,68332 CHF