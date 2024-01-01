10 тысяч узбекских сомов в швейцарские франки

Сконвертируйте UZS в CHF по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = SFr.0,00006864 CHF

Среднерыночный курс в 10:14
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График изменения обменного курса UZS к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 UZS в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение2.26%0.13%
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Соотношение 1 UZS к CHF

За последние 30 дней максимальный курс UZS к CHF составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к CHF в процентном соотношении составило 2.26.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к CHF составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к CHF в процентном соотношении составило 0.13.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,0921,4871,6220,93821,713
1 GBP1,20811,289108,7911,7961,9591,13326,22
1 USD0,9370,776184,3841,3931,5190,87920,337
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Швейцарский франк
1 UZS0,00007 CHF
5 UZS0,00034 CHF
10 UZS0,00069 CHF
20 UZS0,00137 CHF
50 UZS0,00343 CHF
100 UZS0,00686 CHF
250 UZS0,01716 CHF
500 UZS0,03432 CHF
1000 UZS0,06864 CHF
2000 UZS0,13727 CHF
5000 UZS0,34319 CHF
10000 UZS0,68637 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Узбекский сом
1 CHF14 569,30000 UZS
5 CHF72 846,50000 UZS
10 CHF145 693,00000 UZS
20 CHF291 386,00000 UZS
50 CHF728 465,00000 UZS
100 CHF1 456 930,00000 UZS
250 CHF3 642 325,00000 UZS
500 CHF7 284 650,00000 UZS
1000 CHF14 569 300,00000 UZS
2000 CHF29 138 600,00000 UZS
5000 CHF72 846 500,00000 UZS
10000 CHF145 693 000,00000 UZS