Узбекские сомы в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте UZS в TZS по реальному обменному курсу

1000 uzs
205.97 tzs

1.00000 UZS = 0.20597 TZS

Среднерыночный курс в 10:56 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса UZS к TZS

1 мин. назад 1 UZS → 0 TZS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860751.0738589.09451.456361.675530.9586518.5098
1GBP1.1617811.24755103.5061.691931.946561.1137421.5039
1USD0.931250.801571182.96741.35621.560310.8926517.2369
1INR0.0112240.009661280.012052910.01634620.01880630.0107590.207755

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for узбекский сом

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Узбекский сом / Танзанийский шиллинг
1 UZS0.20597 TZS
5 UZS1.02985 TZS
10 UZS2.05969 TZS
20 UZS4.11938 TZS
50 UZS10.29845 TZS
100 UZS20.59690 TZS
250 UZS51.49225 TZS
500 UZS102.98450 TZS
1000 UZS205.96900 TZS
2000 UZS411.93800 TZS
5000 UZS1029.84500 TZS
10000 UZS2059.69000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Узбекский сом
1 TZS4.85509 UZS
5 TZS24.27545 UZS
10 TZS48.55090 UZS
20 TZS97.10180 UZS
50 TZS242.75450 UZS
100 TZS485.50900 UZS
250 TZS1213.77250 UZS
500 TZS2427.54500 UZS
1000 TZS4855.09000 UZS
2000 TZS9710.18000 UZS
5000 TZS24275.45000 UZS
10000 TZS48550.90000 UZS