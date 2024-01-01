10 узбекских сомов в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте UZS в TZS по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = tzs0,2081 TZS

Среднерыночный курс в 09:44
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График изменения обменного курса UZS к TZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TZS
1 UZS в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21320,2152
Низкий0,20790,2079
В среднем0,21150,2129
Изменение-2.39%-2.82%
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Соотношение 1 UZS к TZS

За последние 30 дней максимальный курс UZS к TZS составил 0,2132, а минимальный — 0,2079. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2115. Изменение курса UZS к TZS в процентном соотношении составило -2.39.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к TZS составил 0,2152, а минимальный — 0,2079. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2129. Изменение курса UZS к TZS в процентном соотношении составило -2.82.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06689,9581,4851,620,93721,791
1 GBP1,20811,288108,6871,7951,9571,13326,328
1 USD0,9380,776184,3851,3931,520,87920,441
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в JPY

UZS в RUB

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UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Танзанийский шиллинг
1 UZS0,20812 TZS
5 UZS1,04061 TZS
10 UZS2,08122 TZS
20 UZS4,16244 TZS
50 UZS10,40610 TZS
100 UZS20,81220 TZS
250 UZS52,03050 TZS
500 UZS104,06100 TZS
1000 UZS208,12200 TZS
2000 UZS416,24400 TZS
5000 UZS1 040,61000 TZS
10000 UZS2 081,22000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Узбекский сом
1 TZS4,80488 UZS
5 TZS24,02440 UZS
10 TZS48,04880 UZS
20 TZS96,09760 UZS
50 TZS240,24400 UZS
100 TZS480,48800 UZS
250 TZS1 201,22000 UZS
500 TZS2 402,44000 UZS
1000 TZS4 804,88000 UZS
2000 TZS9 609,76000 UZS
5000 TZS24 024,40000 UZS
10000 TZS48 048,80000 UZS