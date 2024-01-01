500 танзанийских шиллингов в узбекские сомы

Сконвертируйте TZS в UZS по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = so'm4,810 UZS

Среднерыночный курс в 18:25
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TZS к UZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

UZS
1 TZS в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,81004,8100
Низкий4,69024,6470
В среднем4,72964,6968
Изменение2.55%3.01%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TZS к UZS

За последние 30 дней максимальный курс TZS к UZS составил 4,8100, а минимальный — 4,6902. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7296. Изменение курса TZS к UZS в процентном соотношении составило 2.55.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к UZS составил 4,8100, а минимальный — 4,6470. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,6968. Изменение курса TZS к UZS в процентном соотношении составило 3.01.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TZS к UZS

Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3261,3911,5170,77417,61684,3860,933
1 SGD0,75411,0491,1440,58413,28363,630,703
1 CAD0,7190,95311,090,55612,66360,6590,67
1 AUD0,6590,8740,91710,5111,61655,6440,615

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Узбекский сом
1 TZS4,80999 UZS
5 TZS24,04995 UZS
10 TZS48,09990 UZS
20 TZS96,19980 UZS
50 TZS240,49950 UZS
100 TZS480,99900 UZS
250 TZS1 202,49750 UZS
500 TZS2 404,99500 UZS
1000 TZS4 809,99000 UZS
2000 TZS9 619,98000 UZS
5000 TZS24 049,95000 UZS
10000 TZS48 099,90000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Танзанийский шиллинг
1 UZS0,20790 TZS
5 UZS1,03951 TZS
10 UZS2,07901 TZS
20 UZS4,15802 TZS
50 UZS10,39505 TZS
100 UZS20,79010 TZS
250 UZS51,97525 TZS
500 UZS103,95050 TZS
1000 UZS207,90100 TZS
2000 UZS415,80200 TZS
5000 UZS1 039,50500 TZS
10000 UZS2 079,01000 TZS