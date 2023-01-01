Узбекские сомы в тихоокеанские франки

Сконвертируйте UZS в XPF по реальному обменному курсу

1000 uzs
9 xpf

1.00000 UZS = 0.00915 XPF

Среднерыночный курс в 11:50 UTC
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График изменения обменного курса UZS к XPF

1 мин. назад 1 UZS → 0 XPF
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.0739589.13041.456491.675430.9585518.5122
1GBP1.1619111.248103.5751.692541.946961.1137521.5124
1USD0.931150.801282182.99311.35621.560060.892617.2375
1INR0.01121950.00965480.012049210.01634110.01879750.01075510.207698

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Узбекский сом / Тихоокеанский франк
1 UZS0.00915 XPF
5 UZS0.04575 XPF
10 UZS0.09150 XPF
20 UZS0.18300 XPF
50 UZS0.45749 XPF
100 UZS0.91498 XPF
250 UZS2.28745 XPF
500 UZS4.57490 XPF
1000 UZS9.14981 XPF
2000 UZS18.29962 XPF
5000 UZS45.74905 XPF
10000 UZS91.49810 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Узбекский сом
1 XPF109.29200 UZS
5 XPF546.46000 UZS
10 XPF1092.92000 UZS
20 XPF2185.84000 UZS
50 XPF5464.60000 UZS
100 XPF10929.20000 UZS
250 XPF27323.00000 UZS
500 XPF54646.00000 UZS
1000 XPF109292.00000 UZS
2000 XPF218584.00000 UZS
5000 XPF546460.00000 UZS
10000 XPF1092920.00000 UZS