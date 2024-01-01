Özbekistan somundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile UZS → XPF çevirin

1.000 uzs
9 xpf

1.00000 UZS = 0.00890 XPF

01:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553951.0763589.34461.451081.653250.94817518.3611
1 GBP1.1690511.25825104.4441.696311.932651.1084621.4641
1 USD0.92910.794755183.0071.348151.535980.8809517.0587
1 INR0.01119260.009574550.012047210.01624140.01850420.0106130.205509

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Özbekistan somundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / CFP Frangı
1 UZS0.00890 XPF
5 UZS0.04448 XPF
10 UZS0.08896 XPF
20 UZS0.17792 XPF
50 UZS0.44480 XPF
100 UZS0.88959 XPF
250 UZS2.22398 XPF
500 UZS4.44796 XPF
1000 UZS8.89591 XPF
2000 UZS17.79182 XPF
5000 UZS44.47955 XPF
10000 UZS88.95910 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Özbekistan Somu
1 XPF112.41100 UZS
5 XPF562.05500 UZS
10 XPF1124.11000 UZS
20 XPF2248.22000 UZS
50 XPF5620.55000 UZS
100 XPF11241.10000 UZS
250 XPF28102.75000 UZS
500 XPF56205.50000 UZS
1000 XPF112411.00000 UZS
2000 XPF224822.00000 UZS
5000 XPF562055.00000 UZS
10000 XPF1124110.00000 UZS