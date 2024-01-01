1 İsviçre frangından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile XPF → UZS çevirin

1 xpf
114,59 uzs

1,000₣ XPF = 114,6so'm UZS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → UZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek115,4260115,4940
Düşük113,2520112,8550
Ortalama114,5589114,4229
Değişim1.18%0.57%
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1 XPF → UZS istatistikleri

XPF → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 115,4260, en düşük 113,2520 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 114,5589 oldu. XPF → UZS kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

XPF → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 115,4940, en düşük 112,8550 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 114,4229 oldu. XPF → UZS kurundaki değişiklik 0.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Özbekistan Somu
1 XPF114,58800 UZS
5 XPF572,94000 UZS
10 XPF1.145,88000 UZS
20 XPF2.291,76000 UZS
50 XPF5.729,40000 UZS
100 XPF11.458,80000 UZS
250 XPF28.647,00000 UZS
500 XPF57.294,00000 UZS
1000 XPF114.588,00000 UZS
2000 XPF229.176,00000 UZS
5000 XPF572.940,00000 UZS
10000 XPF1.145.880,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / CFP Frangı
1 UZS0,00873 XPF
5 UZS0,04363 XPF
10 UZS0,08727 XPF
20 UZS0,17454 XPF
50 UZS0,43635 XPF
100 UZS0,87269 XPF
250 UZS2,18172 XPF
500 UZS4,36345 XPF
1000 UZS8,72690 XPF
2000 UZS17,45380 XPF
5000 UZS43,63450 XPF
10000 UZS87,26900 XPF