500 Özbekistan somundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile UZS → XPF çevirin

500 uzs
5 xpf

1.00000 UZS = 0.00926 XPF

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UZS → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 XPF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / CFP Frangı
1 UZS0.00926 XPF
5 UZS0.04630 XPF
10 UZS0.09259 XPF
20 UZS0.18519 XPF
50 UZS0.46297 XPF
100 UZS0.92593 XPF
250 UZS2.31483 XPF
500 UZS4.62966 XPF
1000 UZS9.25932 XPF
2000 UZS18.51864 XPF
5000 UZS46.29660 XPF
10000 UZS92.59320 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Özbekistan Somu
1 XPF107.99900 UZS
5 XPF539.99500 UZS
10 XPF1079.99000 UZS
20 XPF2159.98000 UZS
50 XPF5399.95000 UZS
100 XPF10799.90000 UZS
250 XPF26999.75000 UZS
500 XPF53999.50000 UZS
1000 XPF107999.00000 UZS
2000 XPF215998.00000 UZS
5000 XPF539995.00000 UZS
10000 XPF1079990.00000 UZS