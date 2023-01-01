10 Özbekistan somundan CFP frangına
Reel döviz kuru ile UZS → XPF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları CFP Frangı / Özbekistan Somu
|1 XPF
|107.99900 UZS
|5 XPF
|539.99500 UZS
|10 XPF
|1079.99000 UZS
|20 XPF
|2159.98000 UZS
|50 XPF
|5399.95000 UZS
|100 XPF
|10799.90000 UZS
|250 XPF
|26999.75000 UZS
|500 XPF
|53999.50000 UZS
|1000 XPF
|107999.00000 UZS
|2000 XPF
|215998.00000 UZS
|5000 XPF
|539995.00000 UZS
|10000 XPF
|1079990.00000 UZS