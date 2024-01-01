500 узбекских сомов в тихоокеанские франки

Сконвертируйте UZS в XPF по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ₣0,008658 XPF

Среднерыночный курс в 11:40
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График изменения обменного курса UZS к XPF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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XPF
1 UZS в XPFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00870,0087
Низкий0,00840,0084
В среднем0,00860,0085
Изменение2.49%-0.24%
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Соотношение 1 UZS к XPF

За последние 30 дней максимальный курс UZS к XPF составил 0,0087, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0086. Изменение курса UZS к XPF в процентном соотношении составило 2.49.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к XPF составил 0,0087, а минимальный — 0,0084. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0085. Изменение курса UZS к XPF в процентном соотношении составило -0.24.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8271,06689,9751,4851,620,93721,778
1 GBP1,20911,289108,7511,7951,9581,13326,322
1 USD0,9380,776184,3851,3931,5190,87920,425
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Тихоокеанский франк
1 UZS0,00866 XPF
5 UZS0,04329 XPF
10 UZS0,08658 XPF
20 UZS0,17316 XPF
50 UZS0,43289 XPF
100 UZS0,86579 XPF
250 UZS2,16447 XPF
500 UZS4,32893 XPF
1000 UZS8,65787 XPF
2000 UZS17,31574 XPF
5000 UZS43,28935 XPF
10000 UZS86,57870 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Узбекский сом
1 XPF115,50200 UZS
5 XPF577,51000 UZS
10 XPF1 155,02000 UZS
20 XPF2 310,04000 UZS
50 XPF5 775,10000 UZS
100 XPF11 550,20000 UZS
250 XPF28 875,50000 UZS
500 XPF57 751,00000 UZS
1000 XPF115 502,00000 UZS
2000 XPF231 004,00000 UZS
5000 XPF577 510,00000 UZS
10000 XPF1 155 020,00000 UZS