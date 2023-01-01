Узбекские сомы в болгарские левы
Сконвертируйте UZS в BGN по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UZS к BGN
1 UZS = 0.00015 BGN
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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в болгарские левы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Болгарский Лев / Узбекский сом
|1 BGN
|6677.46000 UZS
|5 BGN
|33387.30000 UZS
|10 BGN
|66774.60000 UZS
|20 BGN
|133549.20000 UZS
|50 BGN
|333873.00000 UZS
|100 BGN
|667746.00000 UZS
|250 BGN
|1669365.00000 UZS
|500 BGN
|3338730.00000 UZS
|1000 BGN
|6677460.00000 UZS
|2000 BGN
|13354920.00000 UZS
|5000 BGN
|33387300.00000 UZS
|10000 BGN
|66774600.00000 UZS