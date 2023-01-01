Узбекские сомы в болгарские левы

Сконвертируйте UZS в BGN по реальному обменному курсу

1000 uzs
0.15 bgn

1.00000 UZS = 0.00015 BGN

Среднерыночный курс в 11:38 UTC
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График изменения обменного курса UZS к BGN

1 мин. назад 1 UZS → 0 BGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.0738589.08891.456681.675010.958718.5153
1GBP1.1619111.2477103.5121.692511.946191.1139321.5128
1USD0.931250.801475182.96211.35651.559820.8927517.242
1INR0.01122470.009660730.012053710.01635080.01880160.01076090.20783

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Узбекский сом / Болгарский Лев
1 UZS0.00015 BGN
5 UZS0.00075 BGN
10 UZS0.00150 BGN
20 UZS0.00300 BGN
50 UZS0.00749 BGN
100 UZS0.01498 BGN
250 UZS0.03744 BGN
500 UZS0.07488 BGN
1000 UZS0.14976 BGN
2000 UZS0.29951 BGN
5000 UZS0.74879 BGN
10000 UZS1.49757 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Узбекский сом
1 BGN6677.46000 UZS
5 BGN33387.30000 UZS
10 BGN66774.60000 UZS
20 BGN133549.20000 UZS
50 BGN333873.00000 UZS
100 BGN667746.00000 UZS
250 BGN1669365.00000 UZS
500 BGN3338730.00000 UZS
1000 BGN6677460.00000 UZS
2000 BGN13354920.00000 UZS
5000 BGN33387300.00000 UZS
10000 BGN66774600.00000 UZS