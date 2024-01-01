5 000 узбекских сомов в болгарские левы

Сконвертируйте UZS в BGN по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = лв0,0001430 BGN

Среднерыночный курс в 10:07
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График изменения обменного курса UZS к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 UZS в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение2.12%1.41%
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Соотношение 1 UZS к BGN

За последние 30 дней максимальный курс UZS к BGN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к BGN в процентном соотношении составило 2.12.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к BGN составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к BGN в процентном соотношении составило 1.41.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1321,4881,6220,93821,698
1 GBP1,20711,29108,8291,7961,9591,13326,199
1 USD0,9360,775184,3741,3931,5190,87820,312
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Болгарский Лев
1 UZS0,00014 BGN
5 UZS0,00071 BGN
10 UZS0,00143 BGN
20 UZS0,00286 BGN
50 UZS0,00715 BGN
100 UZS0,01430 BGN
250 UZS0,03574 BGN
500 UZS0,07149 BGN
1000 UZS0,14297 BGN
2000 UZS0,28594 BGN
5000 UZS0,71486 BGN
10000 UZS1,42971 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Узбекский сом
1 BGN6 994,40000 UZS
5 BGN34 972,00000 UZS
10 BGN69 944,00000 UZS
20 BGN139 888,00000 UZS
50 BGN349 720,00000 UZS
100 BGN699 440,00000 UZS
250 BGN1 748 600,00000 UZS
500 BGN3 497 200,00000 UZS
1000 BGN6 994 400,00000 UZS
2000 BGN13 988 800,00000 UZS
5000 BGN34 972 000,00000 UZS
10000 BGN69 944 000,00000 UZS