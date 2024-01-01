Özbekistan somundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile UZS → BGN çevirin

1.000 uzs
0,15 bgn

1.00000 UZS = 0.00015 BGN

00:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554151.076589.35731.450961.652980.94808518.3606
1 GBP1.1690211.25845104.461.69621.932361.1083321.4639
1 USD0.928950.794628183.00721.347851.535510.880717.0558
1 INR0.0111910.0095730.012047210.01623770.01849850.01060990.205474

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Özbekistan somu için en iyi döviz çiftleri

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Bulgar Levası
1 UZS0.00015 BGN
5 UZS0.00073 BGN
10 UZS0.00145 BGN
20 UZS0.00291 BGN
50 UZS0.00727 BGN
100 UZS0.01455 BGN
250 UZS0.03636 BGN
500 UZS0.07273 BGN
1000 UZS0.14545 BGN
2000 UZS0.29090 BGN
5000 UZS0.72725 BGN
10000 UZS1.45451 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Özbekistan Somu
1 BGN6875.17000 UZS
5 BGN34375.85000 UZS
10 BGN68751.70000 UZS
20 BGN137503.40000 UZS
50 BGN343758.50000 UZS
100 BGN687517.00000 UZS
250 BGN1718792.50000 UZS
500 BGN3437585.00000 UZS
1000 BGN6875170.00000 UZS
2000 BGN13750340.00000 UZS
5000 BGN34375850.00000 UZS
10000 BGN68751700.00000 UZS