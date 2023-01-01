bin Özbekistan somundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile UZS → BGN çevirin

1.000 uzs
0,15 bgn

1.00000 UZS = 0.00015 BGN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

UZS → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 BGN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Özbekistan somundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Bulgar Levası
1 UZS0.00015 BGN
5 UZS0.00076 BGN
10 UZS0.00152 BGN
20 UZS0.00303 BGN
50 UZS0.00758 BGN
100 UZS0.01516 BGN
250 UZS0.03789 BGN
500 UZS0.07578 BGN
1000 UZS0.15155 BGN
2000 UZS0.30311 BGN
5000 UZS0.75776 BGN
10000 UZS1.51553 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Özbekistan Somu
1 BGN6598.37000 UZS
5 BGN32991.85000 UZS
10 BGN65983.70000 UZS
20 BGN131967.40000 UZS
50 BGN329918.50000 UZS
100 BGN659837.00000 UZS
250 BGN1649592.50000 UZS
500 BGN3299185.00000 UZS
1000 BGN6598370.00000 UZS
2000 BGN13196740.00000 UZS
5000 BGN32991850.00000 UZS
10000 BGN65983700.00000 UZS