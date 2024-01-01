5.000 Bulgar levasından Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile BGN → UZS çevirin

5.000 bgn
34.730.750 uzs

1,000лв BGN = 6.946so'm UZS

00:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7.045,82007.078,9500
Düşük6.911,03006.877,6700
Ortalama6.995,19736.984,4066
Değişim0.51%-0.38%
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1 BGN → UZS istatistikleri

BGN → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7.045,8200, en düşük 6.911,0300 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6.995,1973 oldu. BGN → UZS kurundaki değişiklik 0.51 değerindeydi.

BGN → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7.078,9500, en düşük 6.877,6700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6.984,4066 oldu. BGN → UZS kurundaki değişiklik -0.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5281,3360,77818,217
1 EUR1,08311,8181,4951,6551,4470,84319,727
1 NZD0,5960,5510,8220,910,7960,46310,849
1 CAD0,7240,6691,21611,1070,9670,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Özbekistan Somu
1 BGN6.946,15000 UZS
5 BGN34.730,75000 UZS
10 BGN69.461,50000 UZS
20 BGN138.923,00000 UZS
50 BGN347.307,50000 UZS
100 BGN694.615,00000 UZS
250 BGN1.736.537,50000 UZS
500 BGN3.473.075,00000 UZS
1000 BGN6.946.150,00000 UZS
2000 BGN13.892.300,00000 UZS
5000 BGN34.730.750,00000 UZS
10000 BGN69.461.500,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Bulgar Levası
1 UZS0,00014 BGN
5 UZS0,00072 BGN
10 UZS0,00144 BGN
20 UZS0,00288 BGN
50 UZS0,00720 BGN
100 UZS0,01440 BGN
250 UZS0,03599 BGN
500 UZS0,07198 BGN
1000 UZS0,14396 BGN
2000 UZS0,28793 BGN
5000 UZS0,71982 BGN
10000 UZS1,43965 BGN