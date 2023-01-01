1 فرنك سويسري إلى دولار بربادوسي

تحويل XPF إلى BBD بسعر الصرف الحقيقي

1 xpf
0.02 bbd

1.00000 XPF = 0.01832 BBD

Mid-market exchange rate at 01:45
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.3515518.22520.922183.2160.8060291.541191.3696
1 SGD0.739891113.48470.68224261.57080.5963741.140311.01336
1 ZAR0.05486920.074158310.05059394.565990.04422610.08456360.0751487
1 EUR1.08451.4657619.7652190.24780.87411.671421.48533

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار بربادوسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى BBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFP الفرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / دولار بربادوسي
1 XPF0.01832 BBD
5 XPF0.09162 BBD
10 XPF0.18323 BBD
20 XPF0.36646 BBD
50 XPF0.91615 BBD
100 XPF1.83230 BBD
250 XPF4.58075 BBD
500 XPF9.16150 BBD
1000 XPF18.32300 BBD
2000 XPF36.64600 BBD
5000 XPF91.61500 BBD
10000 XPF183.23000 BBD
معدلات التحويل دولار بربادوسي / فرنك الـ CFP
1 BBD54.57630 XPF
5 BBD272.88150 XPF
10 BBD545.76300 XPF
20 BBD1091.52600 XPF
50 BBD2728.81500 XPF
100 BBD5457.63000 XPF
250 BBD13644.07500 XPF
500 BBD27288.15000 XPF
1000 BBD54576.30000 XPF
2000 BBD109152.60000 XPF
5000 BBD272881.50000 XPF
10000 BBD545763.00000 XPF