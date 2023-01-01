روبية نيبالية إلى ليرة تركية

تحويل NPR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٢٠٤٫٠٦ try

1.00000 NPR = 0.20406 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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NPR إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065488.29981.436211.663520.9644518.3601
1GBP1.1528711.2282101.7931.655681.917711.1118921.1657
1USD0.93860.8142182.87951.348051.56140.9052517.2331
1INR0.01132510.00982390.012065710.01626520.01883940.01092250.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / ليرة تركية
1 NPR0.20406 TRY
5 NPR1.02029 TRY
10 NPR2.04058 TRY
20 NPR4.08116 TRY
50 NPR10.20290 TRY
100 NPR20.40580 TRY
250 NPR51.01450 TRY
500 NPR102.02900 TRY
1000 NPR204.05800 TRY
2000 NPR408.11600 TRY
5000 NPR1020.29000 TRY
10000 NPR2040.58000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Nepalese Rupee
1 TRY4.90057 NPR
5 TRY24.50285 NPR
10 TRY49.00570 NPR
20 TRY98.01140 NPR
50 TRY245.02850 NPR
100 TRY490.05700 NPR
250 TRY1225.14250 NPR
500 TRY2450.28500 NPR
1000 TRY4900.57000 NPR
2000 TRY9801.14000 NPR
5000 TRY24502.85000 NPR
10000 TRY49005.70000 NPR