Nepal rupisinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile NPR → TRY çevirin

1.000 npr
231,30 try

1.00000 NPR = 0.23130 TRY

15:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855071.0760589.33821.45241.651270.94738518.3576
1 GBP1.1694911.25845104.4821.698591.931171.1079621.4694
1 USD0.929350.794628183.02421.349751.534570.8804517.0602
1 INR0.01119340.009571040.012044710.01625730.01848340.01060470.205485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Türk Lirası
1 NPR0.23130 TRY
5 NPR1.15648 TRY
10 NPR2.31296 TRY
20 NPR4.62592 TRY
50 NPR11.56480 TRY
100 NPR23.12960 TRY
250 NPR57.82400 TRY
500 NPR115.64800 TRY
1000 NPR231.29600 TRY
2000 NPR462.59200 TRY
5000 NPR1156.48000 TRY
10000 NPR2312.96000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Nepal Rupisi
1 TRY4.32346 NPR
5 TRY21.61730 NPR
10 TRY43.23460 NPR
20 TRY86.46920 NPR
50 TRY216.17300 NPR
100 TRY432.34600 NPR
250 TRY1080.86500 NPR
500 TRY2161.73000 NPR
1000 TRY4323.46000 NPR
2000 TRY8646.92000 NPR
5000 TRY21617.30000 NPR
10000 TRY43234.60000 NPR