10 ليرة تركية إلى روبية نيبالية

تحويل TRY إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

10 try
41.32 npr

1.000 TRY = 4.132 NPR

Mid-market exchange rate at 14:32
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٨٠١١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٩
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٧٠٥٩٠٫٣٦٥١٫٤٧٤٤٫٠٠٨٥٣٫٢٥٧
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٦٩1٣٥٦٫٣٠١١٠٥٫٦٦٦١٫٧٢٣٤٫٦٨٧٦٢٫٢٧٥
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Nepalese Rupee
1 TRY٤٫١٣١٧٤ NPR
5 TRY٢٠٫٦٥٨٧٠ NPR
10 TRY٤١٫٣١٧٤٠ NPR
20 TRY٨٢٫٦٣٤٨٠ NPR
50 TRY٢٠٦٫٥٨٧٠٠ NPR
100 TRY٤١٣٫١٧٤٠٠ NPR
250 TRY١٬٠٣٢٫٩٣٥٠٠ NPR
500 TRY٢٬٠٦٥٫٨٧٠٠٠ NPR
1000 TRY٤٬١٣١٫٧٤٠٠٠ NPR
2000 TRY٨٬٢٦٣٫٤٨٠٠٠ NPR
5000 TRY٢٠٬٦٥٨٫٧٠٠٠٠ NPR
10000 TRY٤١٬٣١٧٫٤٠٠٠٠ NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / ليرة تركية
1 NPR٠٫٢٤٢٠٣ TRY
5 NPR١٫٢١٠١٥ TRY
10 NPR٢٫٤٢٠٢٩ TRY
20 NPR٤٫٨٤٠٥٨ TRY
50 NPR١٢٫١٠١٤٥ TRY
100 NPR٢٤٫٢٠٢٩٠ TRY
250 NPR٦٠٫٥٠٧٢٥ TRY
500 NPR١٢١٫٠١٤٥٠ TRY
1000 NPR٢٤٢٫٠٢٩٠٠ TRY
2000 NPR٤٨٤٫٠٥٨٠٠ TRY
5000 NPR١٬٢١٠٫١٤٥٠٠ TRY
10000 NPR٢٬٤٢٠٫٢٩٠٠٠ TRY