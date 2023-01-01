روبية نيبالية إلى نيراس نيجيري

تحويل NPR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
5779.27 ngn

1.00000 NPR = 5.77927 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:28 UTC
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NPR إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.43641.663410.964418.3621
1GBP1.1528711.2283101.8011.655871.917571.1118321.1677
1USD0.938550.814133182.87951.34811.561160.905117.2333
1INR0.0113240.00982310.012065710.01626580.01883650.01092070.207932

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / النيرة النيجيرية
1 NPR5.77927 NGN
5 NPR28.89635 NGN
10 NPR57.79270 NGN
20 NPR115.58540 NGN
50 NPR288.96350 NGN
100 NPR577.92700 NGN
250 NPR1444.81750 NGN
500 NPR2889.63500 NGN
1000 NPR5779.27000 NGN
2000 NPR11558.54000 NGN
5000 NPR28896.35000 NGN
10000 NPR57792.70000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Nepalese Rupee
1 NGN0.17303 NPR
5 NGN0.86516 NPR
10 NGN1.73032 NPR
20 NGN3.46064 NPR
50 NGN8.65160 NPR
100 NGN17.30320 NPR
250 NGN43.25800 NPR
500 NGN86.51600 NPR
1000 NGN173.03200 NPR
2000 NGN346.06400 NPR
5000 NGN865.16000 NPR
10000 NGN1730.32000 NPR