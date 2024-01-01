الكرون النرويجي إلى الجنيه الإسترليني Historical Exchange Rates
Welcome to the الكرون النرويجي إلى الجنيه الإسترليني history summary. This is the الكرون النرويجي (NOK) إلى الجنيه الإسترليني (GBP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NOK and GBP historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
الكرون النرويجي إلى الجنيه الإسترليني exchange rate history
The exchange rate for الكرون النرويجي إلى الجنيه الإسترليني is currently ٠٫٠٧٢ today, reflecting a -0.618% change since yesterday. Over the past week, the value of الكرون النرويجي has remained relatively stable, with a -0.253% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الكرون النرويجي إلى الجنيه الإسترليني has fluctuated between a high of ٠٫٠٧٣ on 21-08-2024 and a low of ٠٫٠٧٢ on 22-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-08-2024, with a 0.309% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة نروجية إلى جنيه إسترليني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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