دولار ناميبي إلى يوان صيني

تحويل NAD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
385.60 cny

1.00000 NAD = 0.38560 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 23:16 UTC
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NAD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436491.66160.9644518.361
1GBP1.15311.22915102.1761.656341.915911.1120121.1711
1USD0.93810.81357183.1271.347551.558720.9047517.2242
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621070.01875110.01088390.207203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / Chinese Yuan RMB
1 NAD0.38560 CNY
5 NAD1.92802 CNY
10 NAD3.85605 CNY
20 NAD7.71210 CNY
50 NAD19.28025 CNY
100 NAD38.56050 CNY
250 NAD96.40125 CNY
500 NAD192.80250 CNY
1000 NAD385.60500 CNY
2000 NAD771.21000 CNY
5000 NAD1928.02500 CNY
10000 NAD3856.05000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Namibian Dollar
1 CNY2.59332 NAD
5 CNY12.96660 NAD
10 CNY25.93320 NAD
20 CNY51.86640 NAD
50 CNY129.66600 NAD
100 CNY259.33200 NAD
250 CNY648.33000 NAD
500 CNY1296.66000 NAD
1000 CNY2593.32000 NAD
2000 CNY5186.64000 NAD
5000 CNY12966.60000 NAD
10000 CNY25933.20000 NAD