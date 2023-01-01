متكال موزمبيقي إلى فرنك سويسري

تحويل MZN إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mzn
١٬٧٥٦ xpf

1.00000 MZN = 1.75607 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:17 UTC
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MZN إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436521.66150.9644518.3636
1GBP1.15311.22915102.1761.656221.915611.1120121.1721
1USD0.9380.81357183.1271.347451.558480.9046517.225
1INR0.01128390.009787080.012029810.01620950.01874820.01088270.207213

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / فرنك الـ CFP
1 MZN1.75607 XPF
5 MZN8.78035 XPF
10 MZN17.56070 XPF
20 MZN35.12140 XPF
50 MZN87.80350 XPF
100 MZN175.60700 XPF
250 MZN439.01750 XPF
500 MZN878.03500 XPF
1000 MZN1756.07000 XPF
2000 MZN3512.14000 XPF
5000 MZN8780.35000 XPF
10000 MZN17560.70000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / ميثامبيكان
1 XPF0.56945 MZN
5 XPF2.84727 MZN
10 XPF5.69453 MZN
20 XPF11.38906 MZN
50 XPF28.47265 MZN
100 XPF56.94530 MZN
250 XPF142.36325 MZN
500 XPF284.72650 MZN
1000 XPF569.45300 MZN
2000 XPF1138.90600 MZN
5000 XPF2847.26500 MZN
10000 XPF5694.53000 MZN