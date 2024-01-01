Mozambik metikalinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile MZN → XPF çevirin

1.000 mzn
1.737 xpf

1.00000 MZN = 1.73689 XPF

14:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856431.0780589.48491.455211.652690.94813518.3955
1 GBP1.1676411.25875104.4841.699121.929711.1070821.4789
1 USD0.92760.794439183.00631.349851.533040.8794517.0637
1 INR0.01117510.009570830.012047310.0162620.01846890.0105950.205571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mozambik metikalinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mozambik metikali için en iyi döviz çiftleri

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mozambik Metikali / CFP Frangı
1 MZN1.73689 XPF
5 MZN8.68445 XPF
10 MZN17.36890 XPF
20 MZN34.73780 XPF
50 MZN86.84450 XPF
100 MZN173.68900 XPF
250 MZN434.22250 XPF
500 MZN868.44500 XPF
1000 MZN1736.89000 XPF
2000 MZN3473.78000 XPF
5000 MZN8684.45000 XPF
10000 MZN17368.90000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Mozambik Metikali
1 XPF0.57574 MZN
5 XPF2.87872 MZN
10 XPF5.75743 MZN
20 XPF11.51486 MZN
50 XPF28.78715 MZN
100 XPF57.57430 MZN
250 XPF143.93575 MZN
500 XPF287.87150 MZN
1000 XPF575.74300 MZN
2000 XPF1151.48600 MZN
5000 XPF2878.71500 MZN
10000 XPF5757.43000 MZN