روبية موريشية إلى روبية باكستانية

تحويل MUR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
6553.19 pkr

1.00000 MUR = 6.55319 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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MUR إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Pakistani Rupee
1 MUR6.55319 PKR
5 MUR32.76595 PKR
10 MUR65.53190 PKR
20 MUR131.06380 PKR
50 MUR327.65950 PKR
100 MUR655.31900 PKR
250 MUR1638.29750 PKR
500 MUR3276.59500 PKR
1000 MUR6553.19000 PKR
2000 MUR13106.38000 PKR
5000 MUR32765.95000 PKR
10000 MUR65531.90000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Mauritian Rupee
1 PKR0.15260 MUR
5 PKR0.76299 MUR
10 PKR1.52597 MUR
20 PKR3.05194 MUR
50 PKR7.62985 MUR
100 PKR15.25970 MUR
250 PKR38.14925 MUR
500 PKR76.29850 MUR
1000 PKR152.59700 MUR
2000 PKR305.19400 MUR
5000 PKR762.98500 MUR
10000 PKR1525.97000 MUR