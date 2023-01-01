باتاكا ماكاوية إلى دولار سنغافوري

تحويل MOP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
169.59 sgd

1.00000 MOP = 0.16959 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:46 UTC
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MOP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661570.964218.3679
1GBP1.1532711.2293102.1881.657161.916291.1119821.1837
1USD0.93820.813471183.1271.348051.558850.904617.2323
1INR0.0112860.009785880.012029810.01621680.01875260.01088210.207301

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار سنغافورة
1 MOP0.16959 SGD
5 MOP0.84797 SGD
10 MOP1.69595 SGD
20 MOP3.39190 SGD
50 MOP8.47975 SGD
100 MOP16.95950 SGD
250 MOP42.39875 SGD
500 MOP84.79750 SGD
1000 MOP169.59500 SGD
2000 MOP339.19000 SGD
5000 MOP847.97500 SGD
10000 MOP1695.95000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Macanese Pataca
1 SGD5.89640 MOP
5 SGD29.48200 MOP
10 SGD58.96400 MOP
20 SGD117.92800 MOP
50 SGD294.82000 MOP
100 SGD589.64000 MOP
250 SGD1474.10000 MOP
500 SGD2948.20000 MOP
1000 SGD5896.40000 MOP
2000 SGD11792.80000 MOP
5000 SGD29482.00000 MOP
10000 SGD58964.00000 MOP