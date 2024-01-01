Makau patacasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MOP → SGD çevirin

1.000 mop
167,23 sgd

1.00000 MOP = 0.16723 SGD

13:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264412.7222.60950.216971.958560.3686050.253422
1 USD3.672911515.8883.04260.7969087.19361.353850.9308
1 NGN0.002422950.00065968510.05478180.0005257070.004745490.0008931120.00061403
1 INR0.04422910.01204218.254210.009596380.08662540.01630310.0112086

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Singapur Doları
1 MOP0.16723 SGD
5 MOP0.83615 SGD
10 MOP1.67231 SGD
20 MOP3.34462 SGD
50 MOP8.36155 SGD
100 MOP16.72310 SGD
250 MOP41.80775 SGD
500 MOP83.61550 SGD
1000 MOP167.23100 SGD
2000 MOP334.46200 SGD
5000 MOP836.15500 SGD
10000 MOP1672.31000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Makau Patakası
1 SGD5.97977 MOP
5 SGD29.89885 MOP
10 SGD59.79770 MOP
20 SGD119.59540 MOP
50 SGD298.98850 MOP
100 SGD597.97700 MOP
250 SGD1494.94250 MOP
500 SGD2989.88500 MOP
1000 SGD5979.77000 MOP
2000 SGD11959.54000 MOP
5000 SGD29898.85000 MOP
10000 SGD59797.70000 MOP