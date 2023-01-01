دينار مقدوني إلى ريال برازيلي

تحويل MKD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
85.26 brl

1.00000 MKD = 0.08526 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:52 UTC
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MKD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437721.661910.9644518.376
1GBP1.1531411.2295102.1961.657921.916451.1121421.1904
1USD0.93790.813339183.121.348451.558720.9045517.235
1INR0.01128380.009785110.012030810.01622290.01875270.01088250.207351

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الريال البرازيلي
1 MKD0.08526 BRL
5 MKD0.42629 BRL
10 MKD0.85259 BRL
20 MKD1.70517 BRL
50 MKD4.26294 BRL
100 MKD8.52587 BRL
250 MKD21.31468 BRL
500 MKD42.62935 BRL
1000 MKD85.25870 BRL
2000 MKD170.51740 BRL
5000 MKD426.29350 BRL
10000 MKD852.58700 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دينار مقدوني
1 BRL11.72900 MKD
5 BRL58.64500 MKD
10 BRL117.29000 MKD
20 BRL234.58000 MKD
50 BRL586.45000 MKD
100 BRL1172.90000 MKD
250 BRL2932.25000 MKD
500 BRL5864.50000 MKD
1000 BRL11729.00000 MKD
2000 BRL23458.00000 MKD
5000 BRL58645.00000 MKD
10000 BRL117290.00000 MKD