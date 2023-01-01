ليو مولدوفي إلى ليرة تركية

تحويل MDL إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
1506.39 try

1.00000 MDL = 1.50639 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:31 UTC
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MDL إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.59761.437741.661830.964318.3601
1GBP1.1532711.22925102.1751.658071.916511.112121.1738
1USD0.93820.813504183.121.348851.559090.904717.225
1INR0.0112870.009787110.012030810.01622770.01875710.01088430.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / ليرة تركية
1 MDL1.50639 TRY
5 MDL7.53195 TRY
10 MDL15.06390 TRY
20 MDL30.12780 TRY
50 MDL75.31950 TRY
100 MDL150.63900 TRY
250 MDL376.59750 TRY
500 MDL753.19500 TRY
1000 MDL1506.39000 TRY
2000 MDL3012.78000 TRY
5000 MDL7531.95000 TRY
10000 MDL15063.90000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / مولدوفى Leu
1 TRY0.66384 MDL
5 TRY3.31920 MDL
10 TRY6.63840 MDL
20 TRY13.27680 MDL
50 TRY33.19200 MDL
100 TRY66.38400 MDL
250 TRY165.96000 MDL
500 TRY331.92000 MDL
1000 TRY663.84000 MDL
2000 TRY1327.68000 MDL
5000 TRY3319.20000 MDL
10000 TRY6638.40000 MDL