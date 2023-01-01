Молдавские леи в турецкие лиры

Сконвертируйте MDL в TRY по реальному обменному курсу

1 000 mdl
1 499,93 try

1.00000 MDL = 1.49993 TRY

Среднерыночный курс в 22:35 UTC
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График изменения обменного курса MDL к TRY

1 мин. назад 1 MDL → 0 TRY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.0755589.12011.457691.673620.958718.5268
1GBP1.1617111.24945103.5291.693381.944221.1137321.5223
1USD0.929750.800352182.861.35531.556060.8913517.2254
1INR0.01122080.009659090.012068510.01635650.01877940.01075730.207886

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Молдавский лей / Турецкая лира
1 MDL1.49993 TRY
5 MDL7.49965 TRY
10 MDL14.99930 TRY
20 MDL29.99860 TRY
50 MDL74.99650 TRY
100 MDL149.99300 TRY
250 MDL374.98250 TRY
500 MDL749.96500 TRY
1000 MDL1499.93000 TRY
2000 MDL2999.86000 TRY
5000 MDL7499.65000 TRY
10000 MDL14999.30000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Молдавский лей
1 TRY0.66670 MDL
5 TRY3.33350 MDL
10 TRY6.66699 MDL
20 TRY13.33398 MDL
50 TRY33.33495 MDL
100 TRY66.66990 MDL
250 TRY166.67475 MDL
500 TRY333.34950 MDL
1000 TRY666.69900 MDL
2000 TRY1333.39800 MDL
5000 TRY3333.49500 MDL
10000 TRY6666.99000 MDL