500 турецких лир в молдавские леи

Сконвертируйте TRY в MDL по реальному обменному курсу

500 try
266,70 mdl

TL1,000 TRY = L0,5334 MDL

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 TRY в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,54680,5515
Низкий0,53260,5326
В среднем0,54040,5442
Изменить-1.55%-2.59%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TRY к MDL

За последние 30 дней максимальный курс TRY к MDL составил 0,5468, а минимальный — 0,5326. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5404. Изменение курса TRY к MDL в процентном соотношении составило -1.55.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к MDL составил 0,5515, а минимальный — 0,5326. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5442. Изменение курса TRY к MDL в процентном соотношении составило -2.59.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из турецких лир в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Молдавский лей
1 TRY0,53339 MDL
5 TRY2,66695 MDL
10 TRY5,33390 MDL
20 TRY10,66780 MDL
50 TRY26,66950 MDL
100 TRY53,33900 MDL
250 TRY133,34750 MDL
500 TRY266,69500 MDL
1000 TRY533,39000 MDL
2000 TRY1 066,78000 MDL
5000 TRY2 666,95000 MDL
10000 TRY5 333,90000 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Турецкая лира
1 MDL1,87480 TRY
5 MDL9,37400 TRY
10 MDL18,74800 TRY
20 MDL37,49600 TRY
50 MDL93,74000 TRY
100 MDL187,48000 TRY
250 MDL468,70000 TRY
500 MDL937,40000 TRY
1000 MDL1 874,80000 TRY
2000 MDL3 749,60000 TRY
5000 MDL9 374,00000 TRY
10000 MDL18 748,00000 TRY