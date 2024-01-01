Moldova leyinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MDL → TRY çevirin

1.000 mdl
1.722,24 try

1.00000 MDL = 1.72224 TRY

11:51 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855631.073689.15461.453711.651570.9479918.331
1 GBP1.1687311.25475104.1981.698991.930241.1079421.424
1 USD0.931450.796972183.04271.354051.538340.88317.0743
1 INR0.01121650.009597130.01204210.01630550.01852470.01063310.205609

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Moldova leyinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Türk Lirası
1 MDL1.72224 TRY
5 MDL8.61120 TRY
10 MDL17.22240 TRY
20 MDL34.44480 TRY
50 MDL86.11200 TRY
100 MDL172.22400 TRY
250 MDL430.56000 TRY
500 MDL861.12000 TRY
1000 MDL1722.24000 TRY
2000 MDL3444.48000 TRY
5000 MDL8611.20000 TRY
10000 MDL17222.40000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Moldova Leyi
1 TRY0.58064 MDL
5 TRY2.90320 MDL
10 TRY5.80640 MDL
20 TRY11.61280 MDL
50 TRY29.03200 MDL
100 TRY58.06400 MDL
250 TRY145.16000 MDL
500 TRY290.32000 MDL
1000 TRY580.64000 MDL
2000 TRY1161.28000 MDL
5000 TRY2903.20000 MDL
10000 TRY5806.40000 MDL