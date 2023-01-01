ليو مولدوفي إلى ريال قطري

تحويل MDL إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢٠٢٫٤٩ qar

1.00000 MDL = 0.20249 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.964218.3584
1GBP1.1532711.2292102.1711.657881.916581.1119821.173
1USD0.938250.813537183.121.348751.559210.904717.225
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622650.01875860.01088430.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الريال القطري
1 MDL0.20249 QAR
5 MDL1.01244 QAR
10 MDL2.02488 QAR
20 MDL4.04976 QAR
50 MDL10.12440 QAR
100 MDL20.24880 QAR
250 MDL50.62200 QAR
500 MDL101.24400 QAR
1000 MDL202.48800 QAR
2000 MDL404.97600 QAR
5000 MDL1012.44000 QAR
10000 MDL2024.88000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / مولدوفى Leu
1 QAR4.93856 MDL
5 QAR24.69280 MDL
10 QAR49.38560 MDL
20 QAR98.77120 MDL
50 QAR246.92800 MDL
100 QAR493.85600 MDL
250 QAR1234.64000 MDL
500 QAR2469.28000 MDL
1000 QAR4938.56000 MDL
2000 QAR9877.12000 MDL
5000 QAR24692.80000 MDL
10000 QAR49385.60000 MDL