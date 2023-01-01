5 ريال قطري إلى ليو مولدوفي

تحويل QAR إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

٥ qar
٢٤٫٦٩ mdl

1.00000 QAR = 4.93795 MDL

Mid-market exchange rate at 11:42
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.075389.46221.466981.652020.964318.7624
1GBP1.155411.24245103.3691.695011.908821.1141521.6789
1USD0.929950.804861183.19741.364251.536330.896817.4485
1INR0.01117790.009674120.012019610.01639770.01846610.01077920.209724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / مولدوفى Leu
1 QAR4.93795 MDL
5 QAR24.68975 MDL
10 QAR49.37950 MDL
20 QAR98.75900 MDL
50 QAR246.89750 MDL
100 QAR493.79500 MDL
250 QAR1234.48750 MDL
500 QAR2468.97500 MDL
1000 QAR4937.95000 MDL
2000 QAR9875.90000 MDL
5000 QAR24689.75000 MDL
10000 QAR49379.50000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الريال القطري
1 MDL0.20251 QAR
5 MDL1.01256 QAR
10 MDL2.02513 QAR
20 MDL4.05026 QAR
50 MDL10.12565 QAR
100 MDL20.25130 QAR
250 MDL50.62825 QAR
500 MDL101.25650 QAR
1000 MDL202.51300 QAR
2000 MDL405.02600 QAR
5000 MDL1012.56500 QAR
10000 MDL2025.13000 QAR