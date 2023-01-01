ليو مولدوفي إلى ين ياباني

تحويل MDL إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
8194 jpy

1.00000 MDL = 8.19439 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:22 UTC
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MDL إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9638518.3634
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1115821.1779
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.9043517.2297
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088010.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / ين ياباني
1 MDL8.19439 JPY
5 MDL40.97195 JPY
10 MDL81.94390 JPY
20 MDL163.88780 JPY
50 MDL409.71950 JPY
100 MDL819.43900 JPY
250 MDL2048.59750 JPY
500 MDL4097.19500 JPY
1000 MDL8194.39000 JPY
2000 MDL16388.78000 JPY
5000 MDL40971.95000 JPY
10000 MDL81943.90000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / مولدوفى Leu
100 JPY12.20350 MDL
1000 JPY122.03500 MDL
1500 JPY183.05250 MDL
2000 JPY244.07000 MDL
3000 JPY366.10500 MDL
5000 JPY610.17500 MDL
5400 JPY658.98900 MDL
10000 JPY1220.35000 MDL
15000 JPY1830.52500 MDL
20000 JPY2440.70000 MDL
25000 JPY3050.87500 MDL
30000 JPY3661.05000 MDL