Moldova leyinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile MDL → JPY çevirin

1.000 mdl
8.405 jpy

1.00000 MDL = 8.40489 JPY

11:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557151.073789.16271.453841.65210.9480818.3341
1 GBP1.1686111.25475104.1981.698991.930681.1079421.4256
1 USD0.931350.796972183.04251.354051.53870.8830517.0756
1 INR0.01121540.009597150.01204210.01630550.0185290.01063370.205625

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Moldova leyinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Japon Yeni
1 MDL8.40489 JPY
5 MDL42.02445 JPY
10 MDL84.04890 JPY
20 MDL168.09780 JPY
50 MDL420.24450 JPY
100 MDL840.48900 JPY
250 MDL2101.22250 JPY
500 MDL4202.44500 JPY
1000 MDL8404.89000 JPY
2000 MDL16809.78000 JPY
5000 MDL42024.45000 JPY
10000 MDL84048.90000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Moldova Leyi
100 JPY11.89780 MDL
1000 JPY118.97800 MDL
1500 JPY178.46700 MDL
2000 JPY237.95600 MDL
3000 JPY356.93400 MDL
5000 JPY594.89000 MDL
5400 JPY642.48120 MDL
10000 JPY1189.78000 MDL
15000 JPY1784.67000 MDL
20000 JPY2379.56000 MDL
25000 JPY2974.45000 MDL
30000 JPY3569.34000 MDL