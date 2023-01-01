دولار ليبيري إلى ليو روماني

تحويل LRD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
24.41 ron

1.00000 LRD = 0.02441 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 19:41 UTC
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LRD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0662588.62671.437091.661340.9636518.349
1GBP1.1530711.22945102.1921.657051.915631.1111621.1575
1USD0.937850.813372183.121.34781.558120.903817.2089
1INR0.01128330.009785510.012030810.01621510.01874540.01087340.207037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Romanian Leu
1 LRD0.02441 RON
5 LRD0.12204 RON
10 LRD0.24407 RON
20 LRD0.48814 RON
50 LRD1.22036 RON
100 LRD2.44072 RON
250 LRD6.10180 RON
500 LRD12.20360 RON
1000 LRD24.40720 RON
2000 LRD48.81440 RON
5000 LRD122.03600 RON
10000 LRD244.07200 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار ليبري
1 RON40.97160 LRD
5 RON204.85800 LRD
10 RON409.71600 LRD
20 RON819.43200 LRD
50 RON2048.58000 LRD
100 RON4097.16000 LRD
250 RON10242.90000 LRD
500 RON20485.80000 LRD
1000 RON40971.60000 LRD
2000 RON81943.20000 LRD
5000 RON204858.00000 LRD
10000 RON409716.00000 LRD