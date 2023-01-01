10 ليو روماني إلى دولار ليبيري

تحويل RON إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

10 ron
414.76 lrd

1.00000 RON = 41.47580 LRD

Mid-market exchange rate at 14:56
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931251.36751.539050.80721.350050.897783.2226
1EUR1.073811.468421.652640.86681.449680.9639589.3644
1CAD0.7312610.68100311.125450.5902740.9872390.65645360.8575
1AUD0.649750.6050940.88853310.5244780.8771950.58328154.0739

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / دولار ليبري
1 RON41.47580 LRD
5 RON207.37900 LRD
10 RON414.75800 LRD
20 RON829.51600 LRD
50 RON2073.79000 LRD
100 RON4147.58000 LRD
250 RON10368.95000 LRD
500 RON20737.90000 LRD
1000 RON41475.80000 LRD
2000 RON82951.60000 LRD
5000 RON207379.00000 LRD
10000 RON414758.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Romanian Leu
1 LRD0.02411 RON
5 LRD0.12055 RON
10 LRD0.24110 RON
20 LRD0.48221 RON
50 LRD1.20552 RON
100 LRD2.41104 RON
250 LRD6.02760 RON
500 LRD12.05520 RON
1000 LRD24.11040 RON
2000 LRD48.22080 RON
5000 LRD120.55200 RON
10000 LRD241.10400 RON