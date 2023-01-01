دولار ليبيري إلى يوان صيني

تحويل LRD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lrd
٣٨٫٢٦ cny

1.00000 LRD = 0.03826 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 19:30 UTC
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LRD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437161.661420.963718.329
1GBP1.15311.22945102.1921.657051.915631.1111521.1334
1USD0.93780.813372183.121.34781.558120.903817.1893
1INR0.01128280.009785510.012030810.01621510.01874540.01087340.206801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / Chinese Yuan RMB
1 LRD0.03826 CNY
5 LRD0.19130 CNY
10 LRD0.38261 CNY
20 LRD0.76521 CNY
50 LRD1.91304 CNY
100 LRD3.82607 CNY
250 LRD9.56517 CNY
500 LRD19.13035 CNY
1000 LRD38.26070 CNY
2000 LRD76.52140 CNY
5000 LRD191.30350 CNY
10000 LRD382.60700 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار ليبري
1 CNY26.13650 LRD
5 CNY130.68250 LRD
10 CNY261.36500 LRD
20 CNY522.73000 LRD
50 CNY1306.82500 LRD
100 CNY2613.65000 LRD
250 CNY6534.12500 LRD
500 CNY13068.25000 LRD
1000 CNY26136.50000 LRD
2000 CNY52273.00000 LRD
5000 CNY130682.50000 LRD
10000 CNY261365.00000 LRD