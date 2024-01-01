Liberya dolarından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile LRD → CNY çevirin

1.000 lrd
37,77 cny

1.00000 LRD = 0.03777 CNY

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550251.0732589.12541.452911.651790.9480418.3231
1 GBP1.1695611.25525104.2391.699291.93191.1087921.4303
1 USD0.93170.796654183.04251.353751.539050.8833517.0725
1 INR0.01122020.009593330.01204210.01630190.01853330.01063730.205588

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Çin Yuanı RMB
1 LRD0.03777 CNY
5 LRD0.18886 CNY
10 LRD0.37773 CNY
20 LRD0.75545 CNY
50 LRD1.88863 CNY
100 LRD3.77726 CNY
250 LRD9.44315 CNY
500 LRD18.88630 CNY
1000 LRD37.77260 CNY
2000 LRD75.54520 CNY
5000 LRD188.86300 CNY
10000 LRD377.72600 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Liberya Doları
1 CNY26.47420 LRD
5 CNY132.37100 LRD
10 CNY264.74200 LRD
20 CNY529.48400 LRD
50 CNY1323.71000 LRD
100 CNY2647.42000 LRD
250 CNY6618.55000 LRD
500 CNY13237.10000 LRD
1000 CNY26474.20000 LRD
2000 CNY52948.40000 LRD
5000 CNY132371.00000 LRD
10000 CNY264742.00000 LRD