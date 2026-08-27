سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 687.178 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.220% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.558% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 687.178 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 683.304 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.139%.