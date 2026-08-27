سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى فانواتو فاتوس

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى فانواتو فاتوس حاليًا 143.902 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.110% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.207% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى فانواتو فاتوس بين أعلى مستوى 144.238 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 143.878 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.110%.