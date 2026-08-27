سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 38.7061 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.179% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.495% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 38.9207 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 38.6707 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 27-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.214%.