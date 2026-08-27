سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الدينار التونسي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 3.545 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.141% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.290% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 3.545 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 3.52073 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.325%.