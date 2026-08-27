سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى سوازيلانجيني

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى سوازيلانجيني حاليًا 19.5312 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.558% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.678% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى سوازيلانجيني بين أعلى مستوى 19.7198 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 19.4057 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.297%.