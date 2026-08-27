سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بدولارات سورينام حاليًا 46.1199 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.271% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.039% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 46.2451 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 45.9737 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.382%.