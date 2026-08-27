سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 29450.2 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.130% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.344% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 29450.2 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 29349.1 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.215%.