سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 0.899378 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.428% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.575% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 0.899378 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 0.893776 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.191%.